Ist das alles gewesen, Douglas Elliman?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Douglas Elliman diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und die Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt sich als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Douglas Elliman mit 2,05 USD derzeit 14,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Somit wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum sonstigen Trend. Daher erhält die Douglas Elliman-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen weist der RSI der Douglas Elliman einen Wert von 38,57 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Neutral".