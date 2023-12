Ist das alles gewesen, DnB ASA?

Die technische Analyse der Dnb Bank Asa-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 17,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 18,215 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,49 EUR, was einer Abweichung von +4,15 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend erhält die Dnb Bank Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Dnb Bank Asa abzeichnet. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Gut" bewertet, da positive Auffälligkeiten registriert wurden. Die Stärke der Diskussion erhält hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung durch Anleger auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Damit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dnb Bank Asa liegt bei 36,52 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".