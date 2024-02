Ist das alles gewesen, Deep Yellow?

Die Analyse von Deep Yellow zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Deep Yellow derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 1 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1,475 AUD liegt, was einer Abweichung von +47,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,25 AUD zeigt eine Abweichung von +18 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen für Deep Yellow. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bewegen sich im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" im Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Deep Yellow.