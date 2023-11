Ist das alles gewesen, Daetwyler?

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

Der aktuelle Aktienkurs von Daetwyler beträgt 166,2 CHF und liegt damit um 13,13 Prozent unter dem GD200 (191,31 CHF). Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal interpretiert. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, 172,74 CHF. Dies führt zu einem Abstand von -3,79 Prozent, was als "Neutral"-Signal für den Aktienkurs gewertet wird. Zusammenfassend wird der Daetwyler-Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage betrachtet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Daetwyler beträgt das aktuelle KGV 36, während vergleichbare Unternehmen in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Daetwyler daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Daetwyler verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,35 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 7,47 Prozent, was einer Underperformance von -0,12 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 7,6 Prozent im letzten Jahr. Daetwyler liegt dabei 0,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Daetwyler in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Daetwyler beträgt 1,85 Prozent und liegt damit 1,31 Prozent unter dem Durchschnitt der "Maschinen"-Branche, der bei 3 Prozent liegt. Dies macht Daetwyler aus heutiger Sicht zu einer unrentableren Investition, was eine "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion zur Folge hat.

Daetwyler kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Daetwyler jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Daetwyler-Analyse.

Daetwyler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...