Ist das alles gewesen, Cyclacel Pharmaceuticals?

Die technische Analyse der Cyclacel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,36 USD weicht somit um -67,72 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,61 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -48,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50,7 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 67,36 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung der Cyclacel-Aktie. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cyclacel in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.