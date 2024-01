Ist das alles gewesen, CrowdStrike?

Die Crowdstrike hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, da der Kurs von 247,46 USD nun um +11,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Die kurzfristige Einschätzung fällt daher positiv aus. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +46,99 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Crowdstrike eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Crowdstrike in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Crowdstrike zeigt aktuell einen überkauften Wert von 81,34, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch die RSI mit "Schlecht" bewertet.