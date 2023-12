Ist das alles gewesen, Cpmc?

Die Aktie von Cpmc wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 14,13 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung", der bei 51,33 liegt. Nach einer fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Cpmc jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Cpmc vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Cpmc stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Cpmc. Diese Gesamtsituation löst eine "Schlecht"-Bewertung aus, wenn die Anleger-Stimmung analysiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Cpmc als überverkauft betrachtet werden können. Der RSI liegt bei 5,56 und der RSI25 bei 26, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich also eine unterbewertete Aktie mit einer neutralen Stimmung und einem überverkauften Kurs, während das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.