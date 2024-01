Ist das alles gewesen, Constellation Brands?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. Positiv war die Diskussion an sechs Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Constellation Brands. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal), was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei Constellation Brands wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Constellation Brands daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Constellation Brands-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen. In Summe wird die Constellation Brands-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Constellation Brands mit einer Rendite von -1,2 Prozent mehr als 159 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite mit 10,14 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.