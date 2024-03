Ist das alles gewesen, Compass Digital Acquisition?

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Compass Digital Acquisition ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 10,51 USD, während die Aktie selbst auf 10,69 USD stieg. Dies ergibt eine Distanz von +1,71 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,66 USD, was zu einem Abstand von +0,28 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Compass Digital Acquisition liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 38,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich auch hier ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv war. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten jedoch auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung, da die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv war und sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf die Compass Digital Acquisition unterhielten.