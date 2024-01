Ist das alles gewesen, Community Health?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Community Health beträgt das aktuelle KGV 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 99 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Community Health damit unterbewertet, was von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Community Health liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 % für "Gesundheitsdienstleister". Diese Differenz von 89,09 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Community Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 51,92 und der RSI25 liegt bei 38,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Community Health bei -16,24 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 35,23 Prozent, wobei Community Health mit 51,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Community Health ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.