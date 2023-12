Ist das alles gewesen, Communications?

Der Aktienkurs des Unternehmens Communications hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor liegt Communications damit 2,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10,88 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 86,96 Prozent, und Communications liegt aktuell 73,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 3,7 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,46 USD liegt, was einer Abweichung von +20,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,25 USD zeigt eine Abweichung von +4,94 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 68 auf, was bedeutet, dass die Börse 68,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Communications zahlt. Dies ist 100 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche von 34. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Communications hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment und Buzz im Zusammenhang mit Communications als "Schlecht" bewertet. Allerdings wird die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Communications daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.