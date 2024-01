Ist das alles gewesen, Columbia Care?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cannabist liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 42,73 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 41,99 Punkten. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cannabist-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,54 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,479 USD, was einem Unterschied von -11,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,41 USD, was einen positiven Unterschied von +16,83 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cannabist in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung vom Redaktionsteam. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch ein abnehmendes Interesse an Cannabist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie ergibt.

Das Anleger-Sentiment für Cannabist war zuletzt überwiegend positiv, und die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden intensiv diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.