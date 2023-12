Ist das alles gewesen, Collabosration?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Bewertung einer Aktie kann durch eine längere Betrachtung der Online-Kommunikation einen wichtigen Beitrag leisten. Bei der Analyse von Collabos haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu beobachten ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass Collabos momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 38,89, was bedeutet, dass Collabos weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Collabos für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Collabos-Aktie ein Durchschnitt von 349,33 JPY für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 375 JPY, was einer Abweichung von +7,35 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (334,6 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,07 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Collabos erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Collabos wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.