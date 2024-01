Ist das alles gewesen, Coinbase?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Coinbase Global auf diese Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmungsänderung für Coinbase Global negativ entwickelt, was zu einem schlechten Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Coinbase Global zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Bewertungen vorlagen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose weist auf ein Abwärtspotenzial von -35,6 Prozent hin, was ebenfalls zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Coinbase Global in diesem Abschnitt also eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Coinbase Global zeigt der RSI7 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit in diesem Bereich ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Aktie auf langfristiger Basis positiv bewertet wird, während auf kurzfristiger Basis eine schlechte Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Coinbase Global-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem neutralen Rating versehen.