Ist das alles gewesen, Cogent Biosciences?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cogent Biosciences bei 5,17 USD liegt, was einer Entfernung von -49,46 Prozent vom GD200 (10,23 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Auch der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 6,9 USD unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -25,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cogent Biosciences somit als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage als Grundlage nimmt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu finden sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Cogent Biosciences diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cogent Biosciences-Aktie beträgt aktuell 64, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 60,78 im neutralen Bereich.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 5 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier von Cogent Biosciences. Die Analysten sehen ein Kursziel von 21,4 USD, was einer Steigerung um 313,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,17 USD) bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.