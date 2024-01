Ist das alles gewesen, Coffeesmiths Collective?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Coffee gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" aufgrund dieses Ergebnisses. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Für Investoren, die derzeit in die Aktie von Coffee investieren, bedeutet dies, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was einem Ertrag von 2,74 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt entspricht. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens fällt daher niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coffee. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 66,67 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Coffee.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und dies kann Auswirkungen auf Aktien haben. Bei Coffee wurde eine mittlere Diskussionsaktivität auf langfristiger Basis gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.