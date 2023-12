Ist das alles gewesen, Co-Diagnostic?

Die Aktie von -Diagnostics wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,15 liegt, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,42 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen für Ausrüstung und Zubehör.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen -Diagnostics unterhalten. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" für das Anleger-Sentiment bewertet.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten darauf hin, dass die -Diagnostics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Aktuell liegen 1 Bewertung als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht vor. Es wurden keine Analystenupdates zu -Diagnostics im letzten Monat veröffentlicht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 6 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 421,74 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die -Diagnostics-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit einem Wert von 1,29 USD bewertet wird, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird -Diagnostics auf Basis der fundamentaler, Anleger- und Analysteneinschätzungen sowie der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.