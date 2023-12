Ist das alles gewesen, Citic Securities?

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Der Aktienkurs von Citic Securities hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 7,08 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Citic Securities im Branchenvergleich um +14,45 Prozent besser abschneidet. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 3,94 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 17,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Ergebnisse erhält Citic Securities in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings wurde auch eine negative Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 62,6 für Citic Securities. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 76,05 eine "Schlecht"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Citic Securities derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -3,82 Prozent bzw. -4,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Citic Securities, mit starken Ergebnissen in Bezug auf den Aktienkurs und der Rendite, aber auch weniger positiven Signalen in Bezug auf das Sentiment und die technische Analyse.