Ist das alles gewesen, Cia Energetica de Minas Gerais?

Die Dividendenrendite für Cia Energetica De Minas Gerais beträgt derzeit 0,51 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt unter dem Durchschnitt von 4,28 Prozent für diese Aktie und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cia Energetica De Minas Gerais liegt bei 44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 66,12 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,82 Prozent erzielt, was 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,82 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Cia Energetica De Minas Gerais. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.