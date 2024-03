Ist das alles gewesen, Churchill CapitalVII?

Weitere Suchergebnisse zu "Churchill Capital Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Churchill Capital Vii-Aktie zeigt einen Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie von Churchill Capital Vii positiv bewertet wird. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Churchill Capital Vii-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,47 USD. Der letzte Schlusskurs (10,7 USD) weicht um +2,2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Churchill Capital Vii-Aktie sowohl aus der RSI-Bewertung als auch aus der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.