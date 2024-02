Ist das alles gewesen, Church, Dwight?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Church & Dwight beträgt 29, was im Vergleich zum Branchenwert von 47,12 für Haushaltsprodukte unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Church & Dwight liegt bei 42,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,64 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Church & Dwight derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Die Differenz beträgt 1,96 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen negative Themen überwogen. Allerdings gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Church & Dwight, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.