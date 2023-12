Ist das alles gewesen, China Hanking?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien über China Hanking wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Aktie von China Hanking. Der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Hanking beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von China Hanking beträgt derzeit 2,86 Prozent, was unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von China Hanking eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird für die China Hanking-Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,75 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,78 HKD lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Darüber hinaus wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der bei 0,74 HKD liegt, was zu einer guten Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält China Hanking daher eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.