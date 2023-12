Ist das alles gewesen, Chengdu Putian Telecommunications Cable?

Der Aktienkurs von Chengdu Siwi Science And hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,27 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,26 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Chengdu Siwi Science And mit 12,01 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,78 HKD für die Chengdu Siwi Science And-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,77 HKD, was einem Unterschied von -1,28 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,71 HKD, was einem Anstieg des letzten Schlusskurses um 8,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Siwi Science And 7, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 53 als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate aufgetreten sind. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.