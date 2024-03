Ist das alles gewesen, Central Garden & Pet Company?

Die Central Garden & Pet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 35,2 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 41,99 USD (+19,29 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,01 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,95 Prozent) eine positive Entwicklung und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Central Garden & Pet-Aktie eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Central Garden & Pet-Aktie mit 35,07 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter", aber deutlich unter der Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.