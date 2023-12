Ist das alles gewesen, Centaurus Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Centaurus Energy beträgt 62,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 47,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Centaurus Energy mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 73,79 Prozent in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Tatsache führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Centaurus Energy in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal über Centaurus Energy diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centaurus Energy aktuell 0,23, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.