Ist das alles gewesen, Cegedim?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Cegedim wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Cegedim-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 32,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cegedim von 19,5 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit +0,98 Prozent in Bezug auf den GD200 (19,31 EUR) befindet. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,13 EUR auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +7,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cegedim-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Cegedim. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cegedim daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Cegedim-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.