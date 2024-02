Ist das alles gewesen, Capital PowerPref?

Capital Power, ein unabhängiger Stromerzeuger und Energiehändler, schüttet eine Dividendenrendite von 6,45 % aus, was 1,01 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Der Relative Strength Index (RSI) der Capital Power liegt bei 27,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Capital Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,93 Prozent im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" und -2,93 Prozent im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" gezeigt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Capital Power ist neutral, mit 3 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie als neutral eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 CAD, was auf eine zukünftige Performance von 20,45 Prozent hindeutet und zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Capital Power-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Kriterien.