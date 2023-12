Ist das alles gewesen, Cann Group?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Meinung der Anleger zu Cann bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab keine signifikanten Richtungsänderungen in der Kommunikation, jedoch haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Themen herauskristallisiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,099 AUD bei Cann als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 23,85 Prozent unter dem GD200 (0,13 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 AUD, was einem Abstand von -10 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cann liegt bei 51,61 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI von 56,79 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder in der Kommunikationsfrequenz bei Cann. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt spiegelt die Analyse der Anlegerstimmung, der technischen Indikatoren und des Sentiments in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung für Cann wider.