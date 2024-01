Ist das alles gewesen, Bpm Minerals Ltd?

Der gleitende Durchschnittskurs der Bpm Minerals liegt derzeit bei 0,08 AUD, während der aktuelle Aktienkurs 0,081 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +1,25 Prozent zum GD200 aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von +1,25 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bpm Minerals-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 71,79, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung im Anleger-Sentiment gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl positivere Themen in den letzten Tagen im Fokus standen.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.