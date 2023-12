Ist das alles gewesen, Bohai Water Industry?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bohai Water Industry liegt bei 141, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Wasserversorgung" entspricht. Nach fundamentalen Kriterien ist das Unternehmen weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bohai Water Industry mit 0,35 % unter dem Branchendurchschnitt, was einem geringeren Ertrag von 1,75 Prozentpunkten entspricht. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte Bohai Water Industry eine Rendite von 0,97 %, was mehr als 2 Prozent über der Branche liegt. Die Aktie hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 1,74 Prozent besser entwickelt als der Branchendurchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen zur Aktie von Bohai Water Industry. Während in den vergangenen Wochen hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen überwiegend negative Kommentare. Als Fazit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.