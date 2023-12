Ist das alles gewesen, Bittium Oyj?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bittium in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Bittium gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bittium derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Dieser Unterschied von 2,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Bittium weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese bei 4,12 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 4,875 EUR, was einem Abstand von +18,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 4,29 EUR eine positive Entwicklung von +13,64 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".