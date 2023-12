Ist das alles gewesen, Betterware De Mexico de CV?

Die technische Analyse der Aktie von Betterware De Mexico Sapi De Cv zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 13,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,43 USD liegt, was einem Unterschied von +5,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 14,14 USD, was einer Ähnlichkeit von +2,05 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings lässt sich auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifizieren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Anleger grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse basierend auf den neuesten Nachrichten ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Betterware De Mexico Sapi De Cv von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

