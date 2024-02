Ist das alles gewesen, Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine?

Die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 13,08 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 9,58 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -26,76 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 11,17 HKD, was einer Distanz von -14,23 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 2,68 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,71 % für "Arzneimittel". Mit einer Differenz von 1,03 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 19 liegt. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Bild, wobei die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.