Ist das alles gewesen, Beijing Orient Landscape and Environment?

Der Aktienkurs von Beijing Orient Landscape & Environment verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,43 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -1,21 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,16 Prozent, wobei Beijing Orient Landscape & Environment 1,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 1,66 CNH -0,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Allerdings ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage mit -19,42 Prozent sehr hoch, weshalb die Gesamteinschätzung für beide Zeiträume als "Neutral" ausfällt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing Orient Landscape & Environment ist überwiegend positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien zuletzt deutlich wurde. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Orient Landscape & Environment 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Damit wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.