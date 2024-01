Ist das alles gewesen, Beijing Clean Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Shandong Hi-speed New Energy in den sozialen Medien nicht signifikant verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet wird.

Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Shandong Hi-speed New Energy etwas mehr oder etwas weniger als üblich diskutiert, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen war die Stimmung sogar überwiegend positiv, während an einem Tag neutral diskutiert wurde. Das Anleger-Sentiment wird daher von der Redaktion als "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Shandong Hi-speed New Energy-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,91 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,16 HKD, was einem Unterschied von -25,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "schlechte" Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,36 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,47 Prozent), was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "schlechte" Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shandong Hi-speed New Energy beträgt aktuell 22,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Shandong Hi-speed New Energy basierend auf der Analyse des Sentiments, der technischen Kennzahlen und des RSI.