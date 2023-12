Ist das alles gewesen, Bally's?

Die Stimmung und die Diskussion über die Aktie von Bally's in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Analyse zeigt, dass die Marktteilnehmer ein gestiegenes Interesse an der Aktie haben. Aufgrund dessen erhält Bally's eine "Gut"-Bewertung für die Stimmung und die Diskussionsstärke.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Bally's in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit insgesamt sechs positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Bally's ist neutral, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 20 USD, was einer positiven Erwartung von 39,28 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Bally's liegt bei 55,59 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 37,11 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Bally's daher eine "Gut"-Bewertung für die Stimmung und die Analysteneinschätzung, während der Relative Strength-Index zu einer "Neutral"-Bewertung führt.