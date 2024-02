Ist das alles gewesen, BYD?

Die Anlegerstimmung gegenüber Byd war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Allerdings zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Tendenzen. Aufgrund einer Stimmungsanalyse wird daher eine neutrale Einschätzung für Byd abgegeben.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Byd ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,99 auf, was 20 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Automobilbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als schlecht eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Byd-Aktie von 182,2 HKD sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (233,73 HKD) als auch dem der letzten 50 Handelstage (197,66 HKD) liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Byd eine Rendite von -19,63 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Automobilbranche liegt die Rendite von Byd mit -13,55 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird Byd aufgrund der Analysen in den Bereichen Anlegerstimmung, Fundamentalanalyse, technische Analyse und Branchenvergleich mit einem schlechten Rating versehen.