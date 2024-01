Ist das alles gewesen, BYD?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 liegt die Aktie von Byd über dem Branchendurchschnitt von 15,27 in der Automobilbranche, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte Byd eine Performance von 0,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -5,06 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +5,83 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Byd mit 3,48 Prozent um 2,71 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Byd beträgt 36,27 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 58,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Byd in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.