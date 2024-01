Ist das alles gewesen, Azelis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Azelis, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 84,21 Punkten, was bedeutet, dass Azelis derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Azelis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral, und in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Azelis diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich, dass die Diskussionsintensität für Azelis die übliche Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Azelis insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung der Azelis-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die Azelis-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.