Ist das alles gewesen, Australian Finance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Australian Finance. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,14 Punkte, was bedeutet, dass Australian Finance derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,43, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Australian Finance ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Australian Finance befasst hat.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Australian Finance haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Australian Finance mit 1.585 AUD derzeit +3,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "neutral", da die Distanz zum GD200 -0,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.

