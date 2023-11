Ist das alles gewesen, Atoss Software?

Laut einem Branchenvergleich hat die Aktie von Atoss Software im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Atoss Software damit um 75,68 Prozent über dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Softwarebereich beträgt im Durchschnitt -0,81 Prozent, wobei Atoss Software aktuell um 75,49 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Atoss Software eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, sondern an acht Tagen vor allem positive Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Atoss Software daher eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Atoss Software liegt bei 41,86. Damit wird die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet und als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher die Kategorie RSI als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Atoss Software beträgt 0,92 Prozent und liegt damit leicht unter dem Durchschnittswert von 1,18 Prozent. Aufgrund dieser leicht unterdurchschnittlichen Dividendenrendite erhält Atoss Software eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.