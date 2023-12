Ist das alles gewesen, Ashford?

Die Aktie von Ashford hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8,89 USD, während der aktuelle Kurs nur 4,36 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -50,96 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 5,54 USD um -21,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine positive Stimmung und Einschätzungen in Bezug auf Ashford. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Demnach ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Bei der Dividendenrendite schneidet Ashford jedoch schlecht ab. Mit einer Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,87 Prozentpunkten liegt der Ertrag deutlich niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysten geben ebenfalls gemischte Einschätzungen ab. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen sind keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Aus den Kurszielen ergibt sich jedoch ein durchschnittliches Potenzial von 221,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ashford daher mit einer gemischten Einschätzung bewertet.