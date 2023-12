Ist das alles gewesen, Artnet?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Artnet als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Artnet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,61, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Artnet bei 175,78 liegt, was 510 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (28,79). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung für Artnet in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Dadurch erhält Artnet eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,69 EUR für die Artnet-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,2 EUR (-6,37 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 7,03 EUR, und somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Artnet daher für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.