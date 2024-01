Ist das alles gewesen, Argosy Minerals?

In den letzten zwei Wochen wurde Argosy Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Argosy Minerals investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,55 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Argosy Minerals von 0,12 AUD mit -58,62 Prozent Entfernung vom GD200 (0,29 AUD) ein "schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,15 AUD auf, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Signal führt, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Argosy Minerals-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Argosy Minerals mit einer Rendite von -79,17 Prozent um mehr als 64 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,79 Prozent, und auch hier liegt Argosy Minerals mit 64,37 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.