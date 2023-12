Ist das alles gewesen, Archosaur Games Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Der RSI der Archosaur Games-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 62,32 liegt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Archosaur Games.

Ein weiterer Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität und weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Archosaur Games zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Archosaur Games diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine wesentlichen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Archosaur Games derzeit bei 1,94 HKD und ist -11,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -49,87 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Archosaur Games-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.