Ist das alles gewesen, Anhui Guofeng Plastics?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. Anhui Guofeng New Materials stand kürzlich im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Anhui Guofeng New Materials, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anhui Guofeng New Materials-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,89 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,39 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -9,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Guofeng New Materials-Aktie ergibt ein "Gut"-Rating aufgrund eines überverkauften Wertes von 26 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf ein "Neutral"-Rating hin, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 91,03 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da es auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Indikatoren und der fundamentalen Kriterien eine gemischte Bewertung für die Anhui Guofeng New Materials-Aktie.