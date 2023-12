Ist das alles gewesen, Amedeo Air Four Plus?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Amedeo Air Four Plus wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden jedoch weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führte. In den letzten Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 45,08 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 42,75 GBP deutlich darunter lag. Auf Basis der letzten 50 Handelstage betrug der gleitende Durchschnitt 43 GBP, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führte. Insgesamt wurde die Amedeo Air Four Plus-Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "neutralen" Rating versehen.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhielt die Aktie eine weitere "neutralen" Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index für die Aktie von Amedeo Air Four Plus zeigte eine Ausprägung von 25,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "gut" führte. Der RSI25 lag bei 56, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "neutral" führte. Insgesamt führte dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "gut".

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Amedeo Air Four Plus eine überwiegend "neutrale" Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie des Relative Strength-Index.