Ist das alles gewesen, Alue?

Die technische Analyse der Alue-Aktie zeigt eine negative Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 665 JPY, was einen Unterschied von -39,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1103,6 JPY) darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 775,92 JPY liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,3 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Kommentare und Beiträge rund um die Alue-Aktie waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Alue-Aktie einen RSI von 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutenden Tendenzen in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Alue-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating.