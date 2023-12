Ist das alles gewesen, Alpha Bank AE?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Alpha Services And liegt der RSI7 aktuell bei 74,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 50,52 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die Stimmung rund um Alpha Services And wird größtenteils positiv eingeschätzt, sowohl durch die sozialen Plattformen als auch durch die Nutzer. Die harten Faktoren wie Bilanzdaten ergänzen diese Einschätzung zusätzlich. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Alpha Services And diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Alpha Services And-Aktie bei 1,4 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,51 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,86 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,47 EUR, was nah am letzten Schlusskurs liegt (+2,72 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Alpha Services And auf Basis trendfolgender Indikatoren.