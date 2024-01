Ist das alles gewesen, Air Liquide?

Die Aktie von Air Liquide hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 164,3 EUR, während der aktuelle Kurs bei 171,48 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,37 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 173,76 EUR, was einen Abstand von -1,31 Prozent zur Aktie ergibt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Air Liquide-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 61, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,29 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Air Liquide-Aktie. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Air Liquide mit einer Rendite von 17,31 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, schneidet Air Liquide mit 17,31 Prozent besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.